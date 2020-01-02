مصدر قضائي لبناني: لبنان تلقى مذكرة توقيف دولية لغصن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كارلوس غصن

قال مصدر قضائي لبناني لرويترز إن لبنان تلقى اليوم الخميس مذكرة توقيف دولية لكارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات.

وأضاف المصدر أن مديرية قوى الأمن الداخلي تسلمت المذكرة الصادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول). وتعرف المذكرة باسم "النشرة الحمراء" وتدعو السلطات إلى اعتقال شخص مطلوب. وأضاف المصدر أنه لم تتم إحالة المذكرة بعد إلى القضاء.

وفر غصن إلى بيروت قادما من اليابان حيث يواجه محاكمة في اتهامات بمخالفات مالية.

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وقال المصدر الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص المذكرة.

وأضاف أنه عندما تلقى لبنان نشرات حمراء للقبض على لبنانيين يقيمون على أراضيه في حالات سابقة مشابهة، لم يتم توقيف المشتبه بهم ولكن صودرت جوازات سفرهم ووُضعت كفالة لهم.