محمد بن زايد يبحث مع عمران خان تعزيز العلاقات الثنائية









اسماء السيد - إسلام آباد: بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان العلاقات الإماراتية - الباكستانية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الباكستاني الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم في إسلام آباد.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على تويتر "وصلت الى إسلام آباد اليوم وبحثت مع (...) رئيس وزراء باكستان.. سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا ومجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وتقيم الامارات علاقات وطيدة مع باكستان. وتناول اللقاء مجمل الأوضاع في المنطقة فضلاً عن القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد عمق العلاقات وأواصر الصداقة التي تجمع الإمارات وباكستان.. منوها بأن باكستان دولة لها ثقلها في معادلة الأمن والسلام الإقليميين، إضافة إلى أنها تعد عمقاً استراتيجياً لمنطقة الخليج العربي خاصة في ظل الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية والاجتماعية العميقة التي تجمع بين الجانبين منذ مئات السنين.

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وشدد على موقف الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار والحوار في منطقة شبه القارة الهندية، بما يعود بالخير على شعوبها، مضيفاً أن هذه المنطقة لها أهميتها الاستراتيجية الكبيرة بالنسبة إلى الأمن في آسيا والعالم، فضلاً عن منطقة الخليج العربي.

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن باكستان ركن أساسي من أركان العمل المشترك ضمن منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً دعم الإمارات للمنظمة والدور المهم الذي تقوم به لخدمة قضايا العالم الإسلامي.

وأشاد بموقف باكستان الحريص على وحدة منظمة التعاون الإسلامي كونها الإطار المؤسسي الجامع للدول الإسلامية حول العالم، والذي يجسد القيم الإسلامية التي تدعو إلى التعاون والسلام والتعارف ونبذ الكراهية والتطرف والعنف أياً كان مصدرها.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الباكستاني بالشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له، وعبر عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والنماء خلال العام الجديد، مؤكداً قوة علاقات بلاده بدولة الإمارات وخصوصيتها.

وعبر خان عن تقديره الكبير للدعم الإماراتي لاقتصاد باكستان وعملية التنمية في البلاد بشكل عام ..وشكر الشيخ محمد بن زايد لحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام، مشيراً إلى أنه يقوم بدور محوري في دعم التنمية والسلام على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان الشيخ محمد بن زايد وصل في وقت سابق اليوم الى إسلام آباد حيث كان رئيس الوزراء الباكستاني في استقباله في مطار نور خان العسكري.