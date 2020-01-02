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هذا الموضوع Huami تعقد مؤتمر في 8 من يناير للإعلان عن ساعة Amazfit T-Rex ظهر على التقنية بلا حدود.
نشرت شركة Huami إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على موعد مؤتمرها القادم في 8 من يناير لكشف النقاب عن ساعتها الذكية Amazfit T-Rex.
تستعد Huami لإنطلاق فعاليات مؤتمر CES للعام 2020 من مدينة لا فيجاس قريباً، حيث أكدت الشركة سابقاً على خططها للإعان الرسمي عن Amazfit BipS مع سماعة لاسلكية، واليوم أكد إعلان تشويقي جديد نشر من الشركة على Weibo على خططها للإعلان عن ساعة ذكية تعرف ب Amazfit T-Rex.
وتعد ساعة Amazfit T-Rex أول إصدار من سلسلة جديدة من ساعات Huami، حيث تأتي بتصميم أقوى ومختلف عن الإصدارات الأخرى التي قدمت من الشركة للأسواق، كما تتميز سوارة الساعة الذكية بتصميم أكثر سماكة.
ولقد رصدت ساعة Huami في تسريبات مصورة حية، تتوافق مع الإعلان التشويقي لساعة Amazfit T-Rex الذكية، حيث يظهر هيكل الساعة الذكية في الصور بغطاء وإطارات واضحة وبتصميم قوي، ويتميز تصميم السوارة والفواصل بتصميم محكم وأكثر مقاومة مع مستشعر HR يظهر في الجهة الخلفية للساعة الذكية لرصد نشاط المستخدم.
وتشير التسريبات الآن إلى أن ساعة Amazfit T-Rex الذكية تدعم تقنية البلوتوث 5.0 LE، وتضم بطارية بقدرة 390 mAh، كما تدعم مقاومة الماء عند 5 ATM، لذا نترقب مؤتمر Huami في 8 من يناير لنتعرف بشكل أوضح على مميزات ساعتها الذكية الجديدة.
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هذا الموضوع Huami تعقد مؤتمر في 8 من يناير للإعلان عن ساعة Amazfit T-Rex ظهر على التقنية بلا حدود.
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