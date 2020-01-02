دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل أصبحت أكثر دقة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

الكشف المبكر حول سرطان الثدي أصبح أكثر دقة وسرعة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل مقارنة مع المختصين.

قالت شركة DeepMind المختصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والتي استحوذت عليها جوجل عام 2014، ثم انضمت إلى مبادرة الشركة الطبية “Google Health initiative” في 2018، أنها طورت تقنيات جديدة لها القدرة على الكشف المبكر عن سرطان الثدي بدقة أكبر من المختصين، وذلك من خلال تحليل البيانات وصور أشعة الثدي المعروفة باسم الماموغرام “Mammogram”.

تقول الشركة أن نسبة الخطأ في التشخيص مع التقنيات التي طورتها أصبحت أقل من التشخيص العادي المبني على رأي المختصين.

حيث أن تلك التقنيات تعطي نسبة خطأ أقل 5.7% في حالات التشخيص الإيجابية، وأقل 9.4% في حالات التشخيص السلبية.

تكمن المشكلة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي بكونه غير دقيق بشكل كبير، حيث عند ظهور علامات الإصابة يتم توجيه المريضة أو المريض إلى صورة الماموغرام “Mammogram” وهي صورة تلفزيونية للكشف عن المرض، لكن بسبب احتمالية وجود بقع أو أكياس دهنية أو دموية في منطقة الثدي لأسباب جسدية مختلفة، يمكن تشخيص الأمر بشكل إيجابي أو سلبي في البداية من المختصين؛ وفي حال الشك بوجود المرض يتم أخذ عينات للتأكد من الأمر، لكن مع التقنيات الجديدة فإن دقة التشخيص الأولي أصبحت أكبر.

تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة على أحدث صورة ماموغرام للكشف عن المرض، عكس المختصين الذين يستخدمون عدة صور حديثة لذلك.

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لكن بجميع الأحوال، ستكون تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مفيدة للأطباء والمختصين كمساعد وليس كبديل في عملية التشخيص الأولية على الأقل.

يُشار أن الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي أصبح يتطور بتسارع، لا سيما بالحديث عن مبادرات كبرى الشركات مثل IBM وجوجل.

المصدر:

Engadget

التدوينة تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل أصبحت أكثر دقة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي ظهرت أولاً على عالم التقنية.