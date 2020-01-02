هذا الموضوع مكبرات soundbar من Klipsch تدعم الآن Alexa وتقنية Dolby Atmos ظهر على التقنية بلا حدود.
تستعد شركة Klipsch لتحديث خط إنتاجها من المكبرات الصوتية بميزة دعم مساعد Alexa الرقمي ومساعد جوجل الرقمي، وأيضاً AirPlay 2، إلى جانب دعم تقنية Dolby Atmos في الصوتيات.
تنطلق شركة Klipsch في حدث لاس فيجاس المرتقب بمجموعة من إصدارات الشركة الجديدة، واليوم كشف عن أحدث مكبرات soundbar من الشركة تدعم الإتصال بالمساعد الرقمي Alexa عبر WiFi ليتم بث الوسائط مباشرة لمكبرات soundbar.
وتأتي مكبرات ساوند بار الجديدة مع 5.1.4 وحدة مع مضخم صوتيات لاسلكي بحجم 12 إنش، وميزة دعم تقنية Dolby Atmos، مع eARC للتطبيقات المدمجة، على أن يتم شحن الأجهزة في خريف هذا العام بسعر 1499 دولار.
من جانب أخر لا يأتي تحديث Bar 48 بتقنية WiFi، كما يتميز بحجم أصغر مقارنة بالإصدار السابق، ويدعم إنتاج صوتيات من 3.1 من القنوات مع Atmos، و eARC، وأيضاً ومضخم صوتيات بحجم 10 إنش، على أن يدعم الإقتران بSurround 3 ويتميز بسعر 699 دولار.
أيضاً يأتي مضخم الصوتيات Bar 44 ب3.1 من القنوات، وبحجم 8 إنش، وميزة دعم Dolby Digital، وDigital Plus، مع ميزة بث الموسيقى عبر البلوتوث من الهاتف، ومن المقرر أن يتوفر Surround 3 في صيف هذا العام بسعر 499 دولار.
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هذا الموضوع مكبرات soundbar من Klipsch تدعم الآن Alexa وتقنية Dolby Atmos ظهر على التقنية بلا حدود.
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