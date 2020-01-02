شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس التونسى يوجه رسالة للبرلمان لمنح الثقة لحكومة الجملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد قد وجه رسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.

وقالت الرئاسة التونسية: "عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 2 يناير 2020، رسالة موجهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة".

ومن جهة أخرى قال مكتب الرئاسة فى تونس، إن رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملى سيجرى مزيدا من المشاورات بشأن تشكيل الحكومة مما يؤخر تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة الذى كان متوقعا اليوم الخميس.

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