شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: لن نسمح بوجود قوات تركية معادية على أراضينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب، إن جيش بلاده يتواجد في الميدان ولن يسمح بوجود أية قوات تركية معادية على أراضيه، وأنه جاهز لقتالهم.

وأضاف المحجوب - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس -: "أن هناك إجراءات عسكرية احترازية استعدادًا لمواجهة عسكرية محتملة مع القوات التركية، في حال مصادقة البرلمان التركي وتنفيذ أنقره لقرارها بإرسال جنودها ودعمها العسكري لقوات الوفاق".

من جهته.. أكد مسؤول عسكري في القيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش سيعتبر القوات التي تعتزم تركيا إرسالها إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، مليشيات مسلّحة وسيقاتلها للدفاع عن سيادة البلاد.