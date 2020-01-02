شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تنعى نجوى قاسم: اشتهرت بمهنيتها وحبها لمهنة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة الخارجية الأمريكية، نجوى قاسم، مذيعة العربية والعربية الحدث، التى وافتها المنية صباح اليوم الخميس، إثر إصابتها بأزمة قلبية فى منزلها فى دبى.

وقالت الخارجية الأمريكية عبر تويتر:"نشعر بالحزن الشديد لوفاة الإعلامية نجوى قاسم، التى اشتهرت بمهنيتها وحبها لمهنة الإعلام، نقدم تعازينا لعائلاتها ولزملائها في العربية والحدث".



الخارجية الأمريكية

نعت قناة العربية والعربية الحدث، الإعلامية نجوى قاسم، مذيعة قناة الحدث والعربية والتى وافتها المنية اليوم الخميس إثر إصابتها بأزمة قلبية، وقالت قناة الحدث فى نعيها:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة العربية والعربية الحدث، الزميلة نجوى قاسم، والتى وافتها المنية صباح اليوم فى منزلها بدبى، ونستذكر مشوارها الصحفى الطويل، الذى بدأ مع شبكة العربية منذ انطلاقتها عام 2003، كمذيعة ومراسلة ميدانية، شاركت فى تغطية عدد من الأخبار والحروب ولا سيما العراق وأفغانستان، رحم الله الزميلة نجوى قاسم وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

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وكان مالك الروقى مدير أخبار mbc، قد أعلن وفاة الإعلامية نجوى قاسم، مذيعة قناة الحدث والعربية، حيث كتب مالك الروقى عبر حسابه على تويتر "وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية.. كل التعازى للزملاء ولعائلتها".

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام​ في بيروت، سميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية ب"المراسلة الحربية".

في العام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس ، و حصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.