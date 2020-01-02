شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يوجه رسالة للبرلمان لمنح الثقة لحكومة الجملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيّد قد وجه رسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشى، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملى، وقالت الرئاسة التونسية: "عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 2 يناير 2020، رسالة موجهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلم القائمة التي عرضها عليه السيد الحبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة" حسبما ذكرالحساب الرسمى للرئاسة التونسية على فيس بوك.



الرسالة

من جهتها نشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملى، تدوينة على "فيس بوك" قالت فيها إنه سيُدلي بتصريح صحفي بعد الظهر في دار الضيافة بقرطاج.

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