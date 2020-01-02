خالد بن أحمد آل خليفة يوجه رسالة لملك البحرين بعد نهاية خدمته كوزير للخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى السابق، أنه خدم وطنه بكل ما أوتى من جهد واستطاعة، مشددا على أنه سيظل يقدم خدمته للوطن، والعاهل البحرينى، ووجه رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل البحرينى، فى نهاية خدمته كوزير للخارجية.

وقال وزير الخارجية البحرينى السابق عبر تويتر :"خدمت سيدي صاحب الجلالة و وطني بكل ما أوتيت من جهد و استطاعة، و سأظل اخدمهم ما حييت، كما تشرفت ايما تشريف بالعمل تحت إمرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعاده الله لنا سالمًا غانمًا و صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، و الآن أسلم الراية لأخ قدير عزيز تعلمت منه الكثير".



خالد بن أحمد

وعينت مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرا للخارجية، وبحسب صحيفة الوسط البحرينية، التقى ولي العهد الأمير سلمان بن عبداللطيف الزياني مع انتهاء فترة عمله كأمين عام ل‍مجلس التعاون الخليجي وأبلغه برغبته الملك بتعيينه وزيرا للخارجية.

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وأشاد ولي العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات محلياً ودولياً متمنيا له التوفيق في مهامه بتعيينه مستشار للملك للشؤون الدبلوماسية.

وكان يشغل الزيانى منصب الأمين العان لدول مجلس التعاون الخليج، وكان وتخرج الزيانى من كلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا عام 1973م والالتحاق للعمل بقوة دفاع البحرين برتبة ملازم، وحصل على شهادة هندسة الطيران بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة بيرث/ اسكتلندا في عام 1978م.

وحصل على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في الإدارة اللوجستية من المعهد التقني للقوات الجوية في أوهايو/ الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980م، والدكتوراه في بحوث العمليات من كلية الدراسات العليا للبحرية الأمريكية بامتياز مع مرتبة الشرف في عام 1986.