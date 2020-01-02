شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى شوارع مقديشيو للتنديد بتفجير إرهابى أودى بحياة 100 شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج المئات فى شوارع العاصمة الصومالية (مقديشيو) اليوم الخميس، للاحتجاج على التفجير الدامى الذى وقع يوم السبت الماضى وأدى إلى مقتل 90 شخصا وإصابة أكثر من 140 آخرين، وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية أن المسيرات الاحتجاجية جاءت استجابة للدعوة التى وجهها عمدة (مقديشيو) من أجل الصلاة للقتلى والمصابين فى التفجير الذى وقع بواسطة سيارة مفخخة.

وكانت حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة قد أعلنت مسئوليتها عن الهجوم، حيث قالت إن التفجير كان يستهدف قافلة تركية يصطحبها جنود صوماليين.

يذكر أن عدد من رؤساء وقادة العالم أدانوا الحادث الإرهابى الذى حصد أرواح العشرات من المدنيين.

فى حين قال الصومال إن دولة أجنبية لم يسمها ساعدت فى التخطيط للتفجير، وهذا هو أسوأ تفجير فى أكثر من عامين بالبلد الذى دمرته أعمال عنف يشنها إرهابيون منذ نحو ثلاثة عقود إضافة إلى صراع قبلى.

وفى رسالة صوتية أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن التفجير الذى وقع عند نقطة تفتيش مزدحمة بشمال غرب مقديشو، وقال على محمود راجى المتحدث باسم الحركة "التفجير استهدف قافلة لقوات صومالية، وقد منيت بخسائر جسيمة".

ولم يذكر جهاز المخابرات والأمن الوطنى الصومالى اسم الدولة التى قال إنها ضالعة فى الهجوم، وقال فى تغريدة على تويتر "إن بلدا أجنبيا خطط لمذبحة للصوماليين فى مقديشو يوم 28 ديسمبر 2019".

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وأضاف الجهاز أنه سيستعين فى التحقيقات بوكالة مخابرات أجنبية لم يكشف عن اسمها، وأصبح الصومال خلال السنوات الأخيرة مسرحا للتنافس العسكرى والدبلوماسى بين تركيا وقطر من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر.

تجدر الإشارة إلى أن مقديشو عاصمة الصومال شهدت انفجارا السبت الماضى أودى بحياة 100 شخص، ونقلت وسائل إعلامية محلية أن من بين القتلى والمصابين طلاب جامعات ومدارس، حيث وقع الانفجار مع خروج الطلاب إلى المدارس والجامعات فى أول أيام الأسبوع.

ونقل "راديو دالسان" المحلى فى الصومال، أن حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحارى الذى وقع بواسطة سيارة مفخخة فى أفجوى جنوب غربى مقديشو أغلبهم من المدنيين وسط توقعات بزيادة الأعداد، بجانب عدد كبير من المصابين.

وقالت الشرطة الصومالية، إن سيارة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية فى العاصمة مقديشيو، وذكر النقيب محمد حسين، أن الانفجار استهدف مركزا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية فى مقديشو، ولم تتبنى أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة، غالبا ما تقف وراء مثل هذه الاعتداءات.

جدير بالذكر أن حركة الشباب تعتنق فكر تنظيم القاعدة الذى يتزعمه أيمن الظواهرى.