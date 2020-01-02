الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني جنوبي الضفة

الضفة الغربية/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إحباطه عملية طعن، وقعت قرب مفترق مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وإصابة المنفذ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اطلعت الخليج 365 عليه: "قبل قليل أحبطت محاولة ارتكاب عملية طعن في مفرق غوش عتسيون حيث تم تحييد المخرب".

وأشار الجيش إلى أنه "لم تقع أية إصابات".

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فيما قال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني عند دوار مستوطنة "غوش عتصيون".

وأضاف الشهود، إن الشاب أصيب برصاص في القدم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها أبلغت بإصابة مواطن بالقدم، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مفرق عتصيون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.