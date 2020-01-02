الرئيس التونسي يحيل تشكيلة الحكومة التي قدمها الجملي إلى البرلمان

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

أحال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس، تركيبة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي إلى البرلمان.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية التونسية اطلعت الخليج 365 عليه.

وجاء في نص البيان أنّه " عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس رسالة موجهة إلى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي المكلّف بتكوين الحكومة."

والأربعاء قدم رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، تشكيلة حكومته الجديدة للرئيس قيس سعيد.

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وإثر مقابلة سعيد، قال الجملي، خلال مؤتمر صحفي بقصر قرطاج، إن تشكيلة حكومته المقترحة كفاءات مستقلة (تكنوقراط)، والأسماء تعلن الخميس.

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الجملي، أنه قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كلف سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، طلب الجملي، من سعيّد، تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.

وتحتاج الحكومة المقبلة إلى تأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.