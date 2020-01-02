إصابة متسابقين تشيكيين بتصادم عربتين في “رالي داكار”

صحيفة الخليج الالكترونية

أصيب متسابقان من الجنسية التشيكية في “رالي داكار”؛ إثر تعرضهما لحادث تصادم بين عربتين في منطقة صحراوية بالقرب من جامعة جدة.

وقد باشر الهلال الأحمر موقع الحادث، وتولى علاج أحد المصابين في نفس الموقع، فيما نقل المصاب الثاني عن طريق الإخلاء لمستشفى الملك عبدالله.