الأهلي لتعويض خسارة الشباب.. والوحدة يسعى للثأر من الرائد

صحيفة الخليج الالكترونية

تتواصل اليوم الخميس مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بمواجهتين في المجمعة ومكة المكرمة.

ويستضيف الفيحاء نظيره الأهلي في اللقاء الذي سيجمعهما عند السادسة مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

وبلغ الفيحاء هذه المرحلة بفوزه في دور الـ32 على الدرع بنتيجة 5 ـ 0 ، وفي دور الـ64 على عكاظ بنتيجة 3 ـ 0، فيما وصل الأهلي لهذا الدور بفوزه في دور الـ32 على النجوم بنتيجة 3 ـ 1، وتغلب في دور الـ 64 على الجندل بنتيجة 4 ـ 1 .

ويسعى الفريقان إلى تعويض خسارتهما الجولة الماضية في دوري المحترفين، حيث خسر الفيحاء 1-4 من ضيفه النصر، بينما سقط الأهلي أمام مضيفه الشباب بهدف بلا رد.

وفي المواجهة الثانية يلتقي فريقي والوحدة وضيفه الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.

ووصل الوحدة لهذا الدور بفوزه على الخليج بهدف دون مقابل في دور الـ32، وعلى الشرق بنتيجة 2 ـ 1 في دور الـ64, فيما تغلب الرائد على المجزل بنتيجة 3 ـ 1 في دور الـ32، وعلى هجر بنتيجة 2 ـ 0 في دور الـ64 للمسابقة.

وكسب الرائد المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين 3-2 في بريدة ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.