مقتل رئيس الأركان التايواني

الخليج - أ ف ب

لقي رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين حتفهم في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية الخميس، وفق وزارة الدفاع، ويأتي ذلك قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية في الجزيرة.

وتوفي رئيس الركان ومن معه بعد تحطم المروحية وهي من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع شيه شون-وين، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص.

وكان شين (62 عاما) وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقد جنود في مقاطعة ييلان بمناسبة قرب حلول عيد السنة القمرية.

وقال قائد القوات الجوية هسيونغ هو-شي للصحافيين “نجا خمسة بينما قتل 8 من زملائنا الذين كانوا على متن المروحية، نشعر جميعاً بحزن كبير، ونقدّم تعازينا لعائلاتهم”.

وسيتم تنكيس الأعلام في كافة الوحدات العسكرية لثلاثة أيام، نظرا لأن الجنرال شين هو أرفع مسؤول عسكري يلقى حتفه أثناء قيامه بمهمة رسمية، وفق الحكومة.

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وقال اللفتنانت جنرال تساو تشينغ-بينغ لفرق الانقاذ في تسجيلات بثها تلفزيون محلي “أنا بخير شخصان أصيبا بجروح وأنا فقط أستطيع السير”.

وأضاف “شخص آخر أصيب بجروح أكثر خطورة وشخصان أو ثلاثة في القمرة ، فيما شخصان آخران لم تبد عليهما مؤشرات على الحياة”.

وأعلن مكتب الرئيسة تساي إينغ وين أنها ستلغي أنشطة حملتها الانتخابية لثلاثة أيام اثر الحادثة.

وذكر بيان صادر عن مكتب تساي أن “الرئيسة تساي، كقائدة عامة، مع فريق مكتبها، سوف يركزون على عمليات الإغاثة وتوضيح أسباب الحادث”.

وتسعى تساي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها أيضا رئيس بلدية كاوسيونغ هان كيو-يو المنتمي لحزب كومينتانغ.