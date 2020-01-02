الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيراً في وافدَيْن بتبوك

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صحيفة الخليج الالكترونية
نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس، حكم القتل تعزيراً بمهربي حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.
وأوضحت الداخلية أنه تم القبض على كل من: مأمون أيمن حسين الهنداوي، وخالد رضوان يعقوب المومني -أردنيي الجنسية-، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأضافت أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
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