شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم مملكة البحرين تعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرا للخارجية، وبحسب صحيفة الوسط البحرينية، التقى ولي العهد الأمير سلمان بن عبداللطيف الزياني مع انتهاء فترة عمله كأمين عام ل‍مجلس التعاون الخليجي وأبلغه برغبته الملك بتعيينه وزيرا للخارجية.

وأشاد ولي العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات محلياً ودولياً متمنيا له التوفيق في مهامه بتعيينه مستشار للملك للشؤون الدبلوماسية.