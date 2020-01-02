إمبراطور اليابان يتمنى عاماً من دون كوارث طبيعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الخميس عن تمنياته بعام لا يشهد كوارث طبيعية، وذلك في أول كلمة له منذ اعتلائه العرش أمام عشرات آلاف المهنئين بالعام الجديد.

وخاطب ناروهيتو الجموع قائلاً «يسرني أن أحتفل بالعام الجديد معكم»، فيما كان العديد منهم يلوحون بأعلام يابانية ويهتفون «بنزاي» أي «يعيش».

وأضاف الإمبراطورـ 59 عاماًـ وإلى جانبه الإمبراطورة ماساكو: أشعر بالقلق لأن العديد من الأشخاص ما زالوا يعيشون حياة صعبة بسبب الأعاصير والأمطار الغزيرة منذ العام الماضي. وقال «آمل أن تكون هذه السنة طيبة وتنعم بالأمان من دون أي كوارث طبيعية».

الشهر الماضي، زار الإمبراطور وزوجته مواطنين في مناطق شمال شرق اليابان اجتاحها الإعصار القوي «هاغيبيس» في تشرين الأول/أكتوبر، والذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصاً وألحق أضراراً هائلة بالبنية التحتية.

وحضر الاحتفال بالعام الجديد أيضا أكيهيتو، والد ناروهيتو، الذي أصبح أول إمبراطور ياباني يتخلى عن العرش منذ نحو قرنين، عندما تنحى في 30 نيسان/إبريل بعد حكم استمر ثلاثة عقود.