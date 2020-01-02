شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطور اليابان يتمنى عاماً من دون كوارث طبيعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الخميس عن تمنياته بعام لا يشهد كوارث طبيعية، وذلك في أول كلمة له منذ اعتلائه العرش أمام عشرات آلاف المهنئين بالعام الجديد.
وخاطب ناروهيتو الجموع قائلاً «يسرني أن أحتفل بالعام الجديد معكم»، فيما كان العديد منهم يلوحون بأعلام يابانية ويهتفون «بنزاي» أي «يعيش».
وأضاف الإمبراطورـ 59 عاماًـ وإلى جانبه الإمبراطورة ماساكو: أشعر بالقلق لأن العديد من الأشخاص ما زالوا يعيشون حياة صعبة بسبب الأعاصير والأمطار الغزيرة منذ العام الماضي. وقال «آمل أن تكون هذه السنة طيبة وتنعم بالأمان من دون أي كوارث طبيعية».
الشهر الماضي، زار الإمبراطور وزوجته مواطنين في مناطق شمال شرق اليابان اجتاحها الإعصار القوي «هاغيبيس» في تشرين الأول/أكتوبر، والذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصاً وألحق أضراراً هائلة بالبنية التحتية.
وحضر الاحتفال بالعام الجديد أيضا أكيهيتو، والد ناروهيتو، الذي أصبح أول إمبراطور ياباني يتخلى عن العرش منذ نحو قرنين، عندما تنحى في 30 نيسان/إبريل بعد حكم استمر ثلاثة عقود.
كانت هذه تفاصيل خبر إمبراطور اليابان يتمنى عاماً من دون كوارث طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.