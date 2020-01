ماريا كاري أول فنانة تتصدر تصنيف «بيلبورد» 4 عقود مختلفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت مغنية البوب الأمريكية ماريا كاري بفضل أغنيتها All I Want for Christmas Is You أول فنانة تتصدر تصنيف «بيلبورد» الموسيقي في أربعة عقود مختلفة. وتصدرت الأغنية التي أطلقت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ضمن ألبوم «كريسماس»، مبيعات الأغاني المنفردة في الولايات المتحدة. وبذلك تكون كاري تصدرت تصنيف «بيلبورد» بأغنية منفردة خلال 4 عقود منذ التسعينات. وكتبت المغنية على «تويتر»، «نعم! لقد فعلناها!». ولاقت الأغنية شعبية في التسعينات ومطلع الألفية، كما أنها استفادت من إدراجها في فيلم «لوف أكتشلي» (2003). إضافة إلى حملة الترويج العام الماضي مع إعادة إصدار ألبوم «كريسماس» وتصوير فيديو كليب جديد، الذي تضمن لقطات مصورة خلال النسخة الأولى لكنها لم تعرض من قبل.

وساهم موسم عيد الميلاد، وجولة ماريا كاري في الولايات المتحدة، واستخدامها وسائل التواصل الاجتماعي في نجاح الأغنية مجدداً وتربعها على تصنيف «بيلبورد».