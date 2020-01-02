شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كاري أول فنانة تتصدر تصنيف «بيلبورد» 4 عقود مختلفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت مغنية البوب الأمريكية ماريا كاري بفضل أغنيتها All I Want for Christmas Is You أول فنانة تتصدر تصنيف «بيلبورد» الموسيقي في أربعة عقود مختلفة. وتصدرت الأغنية التي أطلقت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ضمن ألبوم «كريسماس»، مبيعات الأغاني المنفردة في الولايات المتحدة. وبذلك تكون كاري تصدرت تصنيف «بيلبورد» بأغنية منفردة خلال 4 عقود منذ التسعينات. وكتبت المغنية على «تويتر»، «نعم! لقد فعلناها!». ولاقت الأغنية شعبية في التسعينات ومطلع الألفية، كما أنها استفادت من إدراجها في فيلم «لوف أكتشلي» (2003). إضافة إلى حملة الترويج العام الماضي مع إعادة إصدار ألبوم «كريسماس» وتصوير فيديو كليب جديد، الذي تضمن لقطات مصورة خلال النسخة الأولى لكنها لم تعرض من قبل.
وساهم موسم عيد الميلاد، وجولة ماريا كاري في الولايات المتحدة، واستخدامها وسائل التواصل الاجتماعي في نجاح الأغنية مجدداً وتربعها على تصنيف «بيلبورد».
كانت هذه تفاصيل خبر ماريا كاري أول فنانة تتصدر تصنيف «بيلبورد» 4 عقود مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.