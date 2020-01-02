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لبنان ينفي لقاء رئيس الجمهورية بغصن بعد فراره من اليابان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى مصدر في القصر الرئاسي اللبناني، الخميس أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون قد التقى رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن، بعد وصوله إلى بيروت إثر فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية.
ووصل غصن الإثنين إلى بيروت، على متن طائرة خاصة، مستخدماً جواز سفر فرنسياً وبطاقة الهوية اللبنانية، في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو، فيما اعتبرت السلطات اللبنانية الثلاثاء أنه دخل البلاد «بصورة شرعية»، ولا شيء يستدعي ملاحقته.
وتعليقاً على تقارير عن لقاء جمع عون بغصن، قال مصدر رئاسي لبناني الخميس إن «غصن لم يلتق رئيس الجمهورية».
ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، في تطور فاجأ أيضاً على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، بينما تعهد في أول تعليق له، بالتحدثّ «بحرية» إلى وسائل الإعلام، بدءاً من الأسبوع المقبل.

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