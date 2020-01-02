حميدتي وحمدوك يقودان وفدا لدرء فتنة غرب السودان

دبي - بواسطة محمد فارس وصول وفد مجلسي السيادة والوزراء إلى الجنينة بغرب السودان (اليوم)

وصل نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء حمدوك، صباح أمس الأربعاء، إلى ولاية غرب دارفور للوقوف على الأوضاع بمدينة الجنينة بعد أعمال عنف واقتتال قبلي، أدت لمقتل وإصابة نحو 200 شخص في حصيلة أولية.

وأكد الناطق باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان في تصريحات، أن الحكومة تتعامل مع ما يحدث في الجنينة بصورة جادة جدًا.

وقال الفكي: إن عددًا من الوفود الرسمية سيزور ولايات دارفور، مؤكدًا حرصهم في مجلسي السيادة والوزراء على لقاء مكونات كافة مجتمع الإقليم، ولفت إلى عقد لقاءات تنويرية لإطلاع المواطنين والنازحين بخطوات مفاوضات السلام.

ووصل الثلاثاء وفد من مجلس السيادة ضم الفريق أول شمس الدين الكباشي وصديق تاور، فيما قالت تقارير إعلامية محلية وشهود عيان: إن الأوضاع تفاقمت على نحو خطير بالولاية الواقعة أقصى غرب السودان، بعد احتدام نزاع قبلي على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية، الإثنين الماضي، قرب معسكر «كريندينق» للنازحين.

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» قرى الجنينة

وفي حين امتدت الاشتباكات إلى ثلاث قرى جنوب الجنينة، قال أمير القبائل العربية، مسار عبدالرحمن: إن عدد الضحايا في صفوف العشائر القبلية وصل إلى 11 قتيلًا و15 جريحًا، حتى ليل الثلاثاء.

من جانبه، قال وكيل سلطان قبيلة «المساليت»، أسعد بحر الدين: إن عدد القتلى من جانبهم أكثر من 30 قتيلًا، فيما أصيب نحو 14 آخرين في حصيلة غير نهائية.

ووفقًا لشهود عيان سمعت أصوات الرصاص في الجنينة، حتى ليل الثلاثاء، وقالت مصادر أمنية: إن حاكم الولاية، اللواء ركن عبدالله محمد عبدالله، وأعضاء من المجلس السيادي، في زيارات مكوكية مع زعماء القبيلتين حتى وصول الفريق أول حميدتي ود.حمدوك؛ للسيطرة على الأوضاع الأمنية قبل انزلاقها إلى فوضى شاملة.

وأعلن المجلس السيادي، بعد اجتماع طارئ، مساء الإثنين، إرسال المزيد من القوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور، التي تشهد اشتباكات قبلية.