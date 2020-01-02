دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

بدأت شبكات الجيل الخامس بالانتشار وهذا يعني انتشار الأجهزة الداعمة لشبكات الجيل الخامس وفي هذا الفيديو بنستعرض لكم أحد حلول الاتصال بشبكات الجيل الخامس للمنازل والشركات الصغيرة ايضاً.

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جهاز Huawei 5G CPE هو احد الحلول المناسبة للاتصال بشبكات الجيل الخامس الجديدة من شركة هواوي لتوزيع الانترنت داخل المنزل أو الشركات الصغيرة والذي يعتمد على شرائح الانترنت المزودة من شركات الاتصالات.

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يأتي جهاز Huawei 5G CPE بمعالج Balong 5000 الذي يدعم التحميل باستخدام شبكات الجيل الخامس حتى 2.3 جيجابت بالثانية.

كما يتميز الجهاز بهوائيات مزدوجة لإلتقاط الاشارات من جميع الاتجاهات 360 درجة و بنطاق ترددي 6 جيجاهيرتز.

أيضا يدعم الجهاز تقنية الواي فاي 6 بنطاق ترددي 2.4 و5 جيجا هيرتز بسرعة نقل حتى 5100 ميجابت في الثانية كما يمكن للجهاز بث إشارة الواي فاي في كل الاتجاهات عمودي وأفقي للحصول على تغطية أوسع بوجود 6 هوائيات لبث شبكة الواي فاي.

كتصميم جهاز Huawei 5G CPE يأتي بحجم مناسب للتنقل من مكان لآخر وبسهولة وبوزن 700 جرام، ويأتي من الأمام بإضاءة LED لمؤشر اتصال شبكة الجيل الخامس ومؤشر لشبكة الجيل الرابع ومؤشر للواي فاي ويأتي بزر الاقتران السريع HiLink.

ومن الخلف يأتي بمنفذ تمديد للهوائي يدعم الجيل الخامس وزر التشغيل ومنفذين ايثرنت الاول يدعم شبكة LAN والثاني يدعم شبكة LAN و شبكة WAN ومنفذ للطاقة، ومن الاسفل اضاءة تشغيل الجهاز ومنفذ تركيب شريحة الانترنت وزر استعادة ضبط المصنع.

يدعم الجهاز تطبيق HiLink للتحكم بالشبكة مثل تعديل اسم الواي فاي ومنع بعض الاجهزة من الوصول للشبكة وكذلك وضع بعض القيود على اجهزة معينة وكذلك امكانية انشاء شبكة للضيوف.

يتوفر جهاز Huawei 5G CPE بالاسواق السعودية للطلب المسبق الذي ينتهي بتاريخ 7 يناير الشهر الحالي بسعر 1999 ريال سعودي مع هدية شريحة انترنت الجيل الخامس لمدة شهر وبطاقة بلايستيشن ستور بقيمة 20 دولار.

التدوينة مراجعة جهاز Huawei 5G CPE ظهرت أولاً على عالم التقنية.