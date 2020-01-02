شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: 23 قتيلا فى اشتباكات على محاور جنوب شرق إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بمقتل 23 شخصًا من القوات الحكومية والفصائل المسلحة في اشتباكات على محاور جنوب شرق إدلب، جاء ذلك بحسب ما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل عبر شريطها الإخبارى، يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه إذاعة "RFI" الفرنسية إن هناك معلومات تؤكد نقل مقاتلين أرستلهم تركيا من سوريا إلى ليبيا عن طريق 4 رحلات جوية غير مسجلة فى الوقت الذى أكد فيه مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم نقل ما يقرب من 500 مقاتل سوري للقتال في ليبيا وهناك آخرين متواجدين في تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس.

وأعلن المرصد السوري أمس أن هناك أكثر من 22 غارة جوية نفذت على محيط مدينة إدلب فى سوريا، فيما تمكنت وحدات من الجيش السوري خلال عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات "ريف إدلب " الجنوبي الشرقي ، من العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن وحدات الجيش عثرت أيضا على عربة إشارة قتالية ، مخصصة لتنسيق الإشارة والاتصال ، ومسشفى ميداني به مواد طبية وإسعافية وجراحية مختلفة ، تركية المنشأ، وتشهد محافظة إدلب تصعيدا ميدانيا جديدا بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" المكون بالدرجة الأولى من عناصر "جبهة النصرة"، هجمات واسعة عدة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت، بعد صد تلك الاعتداءات، عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية من تحرير نحو 320 كيلومتر مربع.