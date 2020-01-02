تجدد الاشتباكات بين قوات الحكومة وحفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

تجددت، صباح الخميس، الاشتباكات بين قوات الحكومة الليبية ومسلحي خليفة حفتر بعدة محاور، جنوبي طرابلس، بعد هدوء استمر ليومين.

ووفق مراسل الخليج 365 وشهود عيان شملت الاشتباكات محاور عين زارة وصلاح الدين، جنوبي العاصمة.

وقال شهود عيان إن أصوات الاشتباكات تسمع بوضوح في عين زارة وصلاح الدين مصحوبة بأصوات انفجارات تهز الأحياء السكنية.

يأتي ذلك في وقت حلق فيه طيران حربي في سماء العاصمة طرابلس، من دون معرفة تبعيته لحكومة الوفاق أم حفتر.

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وفي السياق ذاته نقلت قناة ليبيا الأحرار (خاصة) عن مصدر عسكري القول إن المدفعية الثقيلة لقوات الوفاق تستهدف تمركزات مسلحي حفتر بمحور الخلاطات، جنوبي طرابلس.

وينازع خليفة حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ويشن منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

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