"الإغاثة" التركية تجري فحوصات طبية للنازحين في إدلب السورية

هطاي/ جام كنجو/ الخليج 365

أجرت فرق طبية تابعة لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، فحوصات طبية للأسر النازحة المقيمة في خيام بمنطقة "حربنوش" جنوبي محافظة إدلب السورية.

وأوضح المسؤول الإعلامي لأنشطة الهيئة في سوريا سليم طوسون، في بيان الخميس، أن الفرق أجرت فحوصات طبية من أجل توفير الدعم للنازحين الذين يعانون من مشاكل صحية بسبب رحلة النزوح الطويلة.

وقال طوسن: "أجرت الفرق الطبية فحوصات للمقيمين في المخيمات وجرى تقديم أدوية للذين يعانون من مشاكل صحية، وتم إحالة المرضى الذين يعانون من اضطرابات وراثية إلى المستشفيات وأجريت لهم فحوصات في بيئات أكثر ملاءمة".

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وأكد على مواصلة الهيئة أنشطتها الصحية للنازحين.

وأشار إلى تقديم المساعدات النقدية والغذائية والمأوى أيضا للأسر النازحة.





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