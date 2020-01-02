الإطاحة بوافدين متهمين بجرائم تزوير في الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت شرطة المنطقة من القبض على وافدين من الجنسية السودانية بالعقد الرابع من العمر، بحي ظهرة لبن، تورطا بجرائم تزوير هوية مقيم، وعرضها للبيع بمقابل مالي.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ بعد المتابعة الأمنية، وتوفر الدلائل على تورطهما بجرائم التزوير، وضبط بحوزتهـما 10 بطاقات مزورة لهوية مقيم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما.