صحيفة الخليج الالكترونية ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات شمال شرقي إيران اليوم. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلًا عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرقي إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.