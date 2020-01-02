تعرف على علاقة البقع الموجودة على قشر الموز بسرطان الجلد!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدّت دراسة سويسريّة حديثة وجود علاقة بين البقع السوداء التي تظهر على قشر الموز وبين الإصابة بأخطر أنواع سرطان الجلد.



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وتوصّل العلماء إلى أنّ أنزيم "enzyme tyrosinase" هو السبب في ظهور البقع على الموز وعلى جلد الإنسان كما أنّه إشارة إلى إصابة الفرد بسرطان الميلانوما القاتل.

واستعان القائمون على الدراسة بهذه المعلومات لتطوير جهاز يشخّص سرطان الميلانوما عن طريق التعرّف على هذا الأنزيم.

هذا الاكتشاف سيساعد في تشخيص المرض باكراً، السيطرة على عوارضه وعلاجه.