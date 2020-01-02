ما لا تعرفه عن الموز الأحمر.. طعمه وفوائده بالاضافة لأماكن نموه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

الموز الأحمر، كثير من المستهلكين او ربما معظمهم يقبلون بشكل كثيف على شراء الموز الأصفر او الأخضر لأنه الأكثر انتشارا والأرخص سعرا بين أنواع الفواكة المتخلفة.



لكن يخفى على الكثيرين وجود نوع أخر من الموز يسمى "الموز الأحمر"، ويمتاز هذا النوع من الموز عن الموز الأصفر بأشياء عديدة منها انه يحتوى على بزور بداخلة على عكس الموز الأصفر الذى لا يحتوي على أية بذور بداخله.

الموز الأحمر طعمه وفوائده.

يمتاز الموز الأحمر بلونه القريب جدا من اللون الأحمر الطبيعي ، ولذلك سمي بالموز الأحمر نسبة الى ذلك، كما يتميز هذا النوع من الموز عن الموز الأصفر بطعمه المختلف والمتميز والذى يشبه بنسبة كبيرة مزيج من طعم خليط الموز مع التوت مما يجعله مميزا.

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حبة موزة واحدة من الموز الأحمر تكفي ما يعادله تناول ثلاث حبات من الموز الأصفر العادي، كما يحتوى ذلك النوع من الموز ايضا على الكثير من الفوائد الطبيعية والصحية ، مما يجعله أكثر صحة وافضل طعما عن الموز الأصفر.

فوائد الموز الأحمر واماكن نموه.

تحتوي حبة الموز الأحمر المتوسطة على 400 ملج من البوتاسيوم، كما يحتوي الموز الأحمر ايضا على العنصر المضاد للفيروسات والمقوي لمناعة الجسم (فيتامين C)، ويمتاز هذا النوع من الموز بإحتواءه على العديد من الألياف النباتية التى تقي الجسم من خطر الاصابة من امراض القلب والكبد ، ويساعد أيضا فى عمليات انقاص الوزن.

تشتهر الكثير من الدول الافريقية بزراعة هذا النوع من الموز، حيث ينمو فى المناطق الاستوائية وشبة الاستوائية، ومن أشهر الدول التى تزرع وتنتج الموز الأحمر المكسيك وتنزانيا وغيرها من الدول الأفريقية، ويحتاج نمو هذا النوع من الموز حوالى 9 شهور ليصبح صالح للحصاد .