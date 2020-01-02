هذا ما يفعله فص واحد من الثوم على الريق!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

اعتاد الكثيرون منا على وضع الثوم داخل الأطعمه المختلفه أثناء الطبخ فهو يضفي طعماً مميزاً على الطعام، وهناك العديد من الأكلات التي لاتنجح بدون الثوم مطلقا، ولكن هل حاول أحد ان يجرب تناوله هكذا كفص صحيح دون ان يتعرض للنار والحرارة والفرم وغيره من العوامل التي تقلل من فوائده وأهميته لجسم الأنسان؟!



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ربما لم يفعل الكثيرون ذلك ويجدون أنه أمر غريب ولا يطاق، ولكن أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية ان تناول فص واحد فقط من الثوم على الريق صباحاً يفيد الجسم بطريقة كبيرة جدا ويغير من نمط حياتنا ويحمينا من العديد من الأمراض.

إن تناول الثوم هكذا كفص صحيح تم تقشيره فقط يجعلنا نحصل على كافة فوائده الصحية الضخمة، ويعتبر افضل بكثير من وضعه في الطعام، فيعمل فص الثوم الصحيح على إعطاء الجسم الكثير من الطاقة والنشاط والحيوية ولكن في نفس الوقت يكون مهدىء للأعصاب بشكل كبير، كما أنه يعمل على حماية القلب والشرايين من الأمراض المختلفة، ويقلل من نسبة الكوليسترول بجسم الأنسان بالإضافة الى انه يعمل بالجسم عمل المضاد الحيوى بالضبط.

كما ويعمل الثوم على زيادة مناعة الجسم بشكل طبيعي للغاية، ويحمي المعدة بالكامل، إضافة إلى انه يحمي من الإصابة بسرطان المعدة وسرطان القولون.