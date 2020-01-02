المدفع يشيد بدور الأرشيف الوطني في الحفاظ على ذاكرة الوطن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد حمد عبد الرحمن المدفع، أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، بدور الأرشيف في الحفاظ على ذاكرة الوطن، وأكد أن النجاح الذي يحققه الأرشيف في إنجازاته بشكل عام، وفي مركز الحفظ والترميم خاصة، هو بفضل الدعم المستمر والاهتمام الدائم والتوجيهات السديدة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة للتعريف بتاريخ الدولة، وبالإرث الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبجهود القيادة الحكيمة وإنجازاتها على صعيد تطور الوطن وازدهاره، الذي ستظل هذه الوثائق تحفظه للأجيال.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها المدفع، يرافقه الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني إلى مقر مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف، حيث اطلع على المستودعات الكبيرة المؤهلة بأحدث التقنيات، وأرقى الممارسات المتبعة عالمياً في حفظ الوثائق التاريخية، التي تحولها الأرشيفات الحكومية في الدولة إلى الأرشيف الوطني، وتفقد أيضاً مختبر الترميم الذي يعمل على ترميم وحفظ الوثائق التاريخية المهمة المشرفة على التلف وفق أحدث الممارسات العالمية، وإعادة الحياة إليها لأنها تحفظ الحقائق التاريخية.

كما اطلع المدفع على المهام الأساسية الآنية والمستقبلية للمركز، وعلى وحدات المبنى التي يتم فيها استقبال السجلات التاريخية الحكومية الرسمية وفرزها وفهرستها وحفظها، وتعرفوا على الطاقة الاستيعابية للمبنى الذي أقيم على مساحة أربعين ألف متر مربع، وعلى ما يحفل به المركز من تقنيات تُعنى بالتحويل الرقمي للوثائق، وحفظها بطريقتي الميكروفيلم والمايكروفيش، وإمكانيات التصوير الإلكتروني عالي الدقة للوثائق بأنواعها بغرض الاستفادة منها بما يسهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، بالإضافة إلى إتاحة مجالات البحث للراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف الوطني في توثيق تاريخ الدولة.

وتفقد مختبر الحفظ والترميم الذي يهبُ للوثيقة عمراً أطول، إذ إنه في حال التلف يكون الترميم هو العنصر الأساس في مجال المحافظة على الوثائق، ويحفل مختبر الترميم بالأجهزة والأدوات اللازمة لعملية ترميم الوثيقة بعد تعقيمها وتنظيفها.