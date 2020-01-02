عملية إغاثة واسعة بعد اندلاع حريق جديد في نيودلهي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انهار مصنع في نيودلهي الخميس على إطفائيين كانوا يحاولون السيطرة على ثالث حريق كبير يضرب العاصمة الهندية خلال أقل من شهر، وبحسب تصريحات مسؤولين في خدمة إدارة الطوارئ، أصيب 12 شخصاً غالبيتهم من رجال الإطفاء بجروح، فيما بقي أحدهم عالقاً لسبع ساعات في مصنع للبطاريات، بعد الإعلان عن الإنذار من الحريق. ووضعت أجهزة الطوارئ في حالة استنفار، بعد سلسلة كوارث خطيرة شهدتها العاصمة الهندية خلال الأسابيع الأخيرة، إذ قتل 43 شخصاً في حريق ضرب مصنعاً للحقائب في 9 كانون الأول/ديسمبر، فيما قتل 9 آخرون في حادث آخر. وتمت تعبئة أكثر من 150 إطفائياً لمكافحة حريق في بيرا جارهي بعد إعلان حالة الإنذار فجر الخميس. وأفيد عن ارتفاع ألسنة النيران إلى أكثر من عشرة أمتار. وكان الإطفائيون يحاولون السيطرة على حريق في داخل المصنع حين وقع انفجار في جزئه الخلفي الذي انهار مطلقاً أدخنة سوداء سامة.