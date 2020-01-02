تدريب 700 موظف في 67 جهة خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأن فعاليات الدورة السابعة من ملتقى «معارف» السنوي للتدريب والتطوير ،2019، تمكنت من تدريب أكثر من 700 موظف يعملون في 67 وزارة وجهة اتحادية ومحلية على مستوى الدولة.

وأكدت ليلى عبيد السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، أن الملتقى الذي تنظمه الهيئة ضمن مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، عقد 25 دورة وبرنامجاً تدريبياً مجاناً قدمها أفضل مزودي خدمات التدريب على مستوى الدولة.

وأوضحت أن دورة ملتقى معارف لعام 2019 تميزت عن الدورات السابقة بامتداد فعالياتها لأربعة أشهر، وشملت كافة إمارات الدولة، لإفادة أكبر عدد ممكن من موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، مشيرة إلى أن التوجه الجديد لملتقى معارف السنوي يعد أحد مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي أوصت بتعميم عدد من مبادرات الموارد البشرية الاتحادية على مستوى الدولة، وتوسيع رقعة الاستفادة منها، مثل مبادرة معارف لشركاء التدريب المفضلين في الحكومة الاتحادية، ونادي الموارد البشرية، وبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات».

وبينت أن حكومة دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على صعيد إعداد وتأهيل مواردها البشرية الحكومية، وتعزيز الخبرات والمعارف والمهارات النوعية التي تمتلكها، لا سيما المهارات والمعارف التقنية والتكنولوجية، لافتة إلى أن الدولة سباقة في تبني واستحداث وسائل وأساليب تدريب مبتكرة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها سوق العمل الحالي والمستقبلي.