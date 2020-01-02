دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مفاجأة واتسآب للمستخدمين احتفالاً بالعام الجديد

كشفت تقارير تقنية أن تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتسآب قد حضر مفاجآة لمستخدميه حول العالم، وذلك احتفالاً بقدوم العام الجديد 2020.

وبحسب ما ذكرته هذه التقارير، فإن واتسآب سيتيح لمستخدميه لأول مرة إمكانية إنشاء ملصق احتفالي بالسنة الجديدة، وإرساله إلى الأصدقاء، حيث سيتمكن كل مستخدم من ضبط الملصق على حسب تفضيلاته أو رغباته.

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وقد قام واتسآب بطرح الأداة الجديدة عبر نظامي تشغيل آي أو إس وأندرويد، حيث ستتيح للمستخدمين إرسال ملصقات احتفالية خاصة بهم، بدلاً من تحميل ملصقات جاهزة من تطبيقات أخرى، أو إعادة استخدام ملصقات من أصدقائهم.

وأشارت التقارير إلى أنه يمكن تصميم الملصقات الاحتفالية بالعام الجديدة على واتسآب من خلال اتباع هذه الخطوات:

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شاهد أيضاً: 3 طرق للتخلص من الأشخاص المزعجين على إنستغرام دون علمهم افتح قسم الملصقات في الرسائل، وستجد هناك أيقونة جديدة اسمها "إنشاء ملصقات" عند الضغط عليها، ستظهر أمامك عدة خيارات، إما باستخدام النصوص أو الصور أو الوجوه التعبيرية اختر أيقونة "تصميم"، لتبدأ بعدها في تصميم الملصق الاحتفالي الخاص بك ستلاحظ أيضاً أن التطبيق يتيح لك تصميم الملصق باستخدام كل أدوات التصميم التقليدية لمزج الصور مع الكلمات، وذلك بلغات وخطوط مختلفة المزيد:

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