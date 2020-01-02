دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آسوس تطور أحد أفضل هواتف الألعاب بأقوى معالج.. تعرفوا على مميزاته

تطور شركة آسوس التايوانية، هواتف ROG Phone ـ المصنفة من بين أفضل هواتف الألعاب الذكية وأكثرها تطورًا ـ بإضافة العديد من المميزات لها.

هاتف آيفون القادم بدون أزرار أو كاميرات أمامية؟ alqiyady 1 هاتف آيفون القادم بدون أزرار أو كاميرات أمامية؟

شاهد أيضاً: هاتف آيفون القادم بدون أزرار أو كاميرات أمامية؟

النسخ الحالية من هواتف ROG Phone تمتاز بهيكل معدني وشاشة AMOLED بمقاس 6 بوصات ومعالج Quаlcomm Snаpdragon 845 ثماني النوى، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

وحسبما أفادت مواقع متخصصة في مجال التكنولوجيا، فأن شركة آسوس ستزود هواتف ROG Phone بخاصية الشحن السريع للبطارية، وشبكات 4G LTE، و Wi-Fi؛ حيث ستصل سرعة تحميل البيانات فيه إلى 1 غيغابايت في الثانية بالإضافة إلى معالج Snapdragon 855+، ـ الذي يُعد أقوى معالج موجود للهواتف حاليًا ـ

رسميًا.. تعرف على أبرز منتجات شركة سامسونغ samsung في 2020 alqiyady 1 رسميًا.. تعرف على أبرز منتجات شركة سامسونغ samsung في 2020

شاهد أيضاً: رسميًا.. تعرف على أبرز منتجات شركة سامسونغ samsung في 2020

Advertisements

الجيل الجديد من هواتف ROG Phone الذي ستطوره آسوس سيتم تزويده بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ما سيمنحه قدرة فائقة على معالجة البيانات والتعامل مع الصور والفيديوهات.المزيد:

أشهر 10 ألعاب كمبيوتر على مر التاريخ

فيديو: شاهدوا واحدة من أخطر ألعاب الملاهي في العالم!

12 حقيقة يجب أن تعرفها عن منصة ألعاب Xbox One الأحدث والأصغر

12 لعبة هي الأشهر في عالم ألعاب الفيديو على مر التاريخ

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي