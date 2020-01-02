تحذير من تناول رؤوس وأجنحة الدجاج.. لن تصدق ماذا يحدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

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الكثير من الناس يحبون أكل رؤوس وأجنحة الدجاج بسبب طعمهم الفريد من نوعه ومذاقهم الحسن بسبب نعومه اللحم المتواجد بهم ولكن تداولت عدة مصادر طبية مخاطر أكل رؤوس وأجنحة الدجاج نهائيا وخاصة للنساء وهذا بعد عمل عدة فحوصات مكثفة وتحاليل إكتشفت ان بالفعل ان هذه الاجزاء من الدجاج تؤدي إلى أمراض السرطان واضطراب الهرمونات ومشكلات العقم ، وهذا ما اكده الدكتور عاصم مجدي استشاري التغذية.



حيث أكد الدكتور أن الكثرة من أكل هذه الاجزاء وخاصة للنساء يسبب أمراض مثل تكيس المبيض والقرحة واضطراب الهرمونات والعقم وزيادة الوزن الهرموني ، وهذه المناطق تحتوي على هرمون الستيرويد وهذا الهرمون, يحقنون به الدجاج بعض اصحاب المزارع المنعدمي الضميرحتى تكبر بكميات كبيرة غير المعتاد عليها لكي تحصل على وزن اثقل ولا يبالوا لما يفعلوه ويتم حقن الدجاجة من الرقبة أو من الجناح وتعتبر هذه أخطر الاماكن ولذلك يجب الامتناع عن تناولهم تماماً وبأي شكل من الاشكال أو على الاقل نقلل من أكلهم في المرحلة القادمة .