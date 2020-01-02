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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيديو مرعب لتحرش جماعي بفتاة في منصورة مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
سادت حالة غضب عارمة في مصر بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبان يتحرشون جماعيًا بفتاة كانت تقف تحديدًا أمام محل شهير في وسط مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وكان المارة في الشارع قد تفاجئوا بفتاة تصرخ وتستغيث بمن حولها لإنقاذها من شبان مصريين وذلك أثناء الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة.
مقطع الفيديو المتداول أظهر تجمهر عدد كبير من الشباب حول الفتاة التي كانت ترتدي ملابس قصيرة ويظهر أجزاء من جسدها وسط تحرش بعض الشباب بها وصراخ واستغاثة بآخرين، ووسط هذا التجمهر تدخل بعض الشباب وأنقذوها إذْ قاموا بإدخالها سيارة ملاكي وانطلقت بها بعيدًا عن مكان الواقعة.
وتحولت فتاة المنصورة إلى مادة لأحاديث مواقع التواصل الاجتماعي في فترة وجيزة إذْ طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة القبض على الشباب المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة من خلال تدشين وسم #فتاة_المنصورة وعبروا من خلاله عن اعتراضهم على ما حدث.
وقال أحد المتابعين: "إزاي نكون شعب له أصوله وتاريخه العريق من آلاف السنين ومش موجود فيه الاحترام والأدب والأخلاق وبقى في انحطاط أخلاقي وثقافي وتربوي حزين بجد على اللي بيحصل ده"
فيديو تصرخ وتبكي.. شاهد تحرش جماعي بفتاة مصرية في ليلة رأس السنة بالمنصورة#مصرpic.twitter.com/u7Fo2cmgvJ— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1)
فيديو— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 1, 2020
تصرخ وتبكي.. شاهد تحرش جماعي بفتاة مصرية في ليلة رأس السنة بالمنصورة#مصر pic.twitter.com/u7Fo2cmgvJ
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