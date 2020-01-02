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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نبات يقال أنه يقتل السرطان.. تعرف عليه! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
تعتبر "البقلة" المعروفة أيضًا باسم "الرجلة" من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة، فهي تحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض.
وفي هذا السياق أثبتت دراسة أخيرة أن البقلة أو الرجلة الشائع في محيط بحر الأبيض المتوسط والتي تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي تمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان.
كما أنها معروفة أيضًا في الطب الصيني التقليدي ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة.
وقد قام العلماء بدراسة تأثير البقلة على مستويات الدهون في الدم حتى توصلوا إلى تعميم فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليستيرول الضار (LDL) بنسبة عالية وأيضًا الدهون الثلاثية.
وأفادوا أن تناول البقلة لا يؤدي إلى حدوث أية آثار جانبية، ولها بالتالي تأثير إيجابي على مستويات الدهون وفي اضطراب استقلاب الشحوم.
هذا بالإضافة إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والفلافودينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم.
ومن الفوائد العجيبة الأخرى لهذه العشبة, وفقا لمجلة "دونازين" أبرز النقاط التي أوردتها هذه الدراسة:
– منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة
– طرد الديدان الحلقية من الجسم
– تعزز ليونة المعدة والإسهال البسيط
– إيقاف التقيؤ والوحام
– علاج الثآليل
– إيقاف نزيف الدم
– علاج الصداع والحمى
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