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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء يبتكرون مستحضر طبي فعال ضد الانفلونزا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
يبدو أن الإنسان قد تمكن أخيرا من التغلب على مرض الانفلونزا الذي يصيب الملايين سنويا ويودي بحياة العديد من المصابين بعدواه.
فالمستحضر الجديد، حسب قول الخبراء، أقوى وافضل فعالية من مستحضر "تاميفلو – TAMIFLU" المستخدم حاليا في علاج المصابين بالإنفلونزا، لأنه مضاد لكل سلالات الفيروس المسبب للمرض. كما سيكون من الممكن استخدام المستحضر الجديد للوقاية من الفيروس.
المشكلة التي تواجه خبراء الأدوية هي ان الفيروس المسبب لمرض الإنفلونزا يتغير ويتحول بسرعة ليصبح مقاوما للمستحضرات الطبية المستخدمة في العلاج، وهذا يعني ظهور سلالة جديدة من الفيروس. استنادا الى هذا ابتكر علماء من الولايات المتحدة مستحضرا جديدا يمكنه القضاء على مختلف هذه السلالات. هذا المستحضر يختبر حاليا على الفئران المخبرية.
ويقول الباحثون الذين يختبرون هذا الدواء على الفئران المخبرية إنه فعال جدا ضد أغلب سلالات فيروس الانفلونزا المعروفة حاليا. واطلق على المستحضر الجديد اسم HB36.6 .
وقد بينت الاختبارات ان الفئران التي اعطيت جرعة واحدة من هذا المستحضر لم تصَب بإنفلونزا الخنازير "H1N1" المرض الذي قضى على حياة أكثر من نصف مليون إنسان حتى الآن، وهذا يشير الى أن جرعة واحدة من المستحضر الجديد أكثر فعالية من 10 جرعات من مستحضر تاميفلو.
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