دراسة: شرب الشاي له فائدة كبيرة على صحة العظام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن شرب الشاي له فائدة كبيرة على صحة العظام، فهو يساعد على تقويتها والوقاية من الإصابة بالكسور، بينها كسور عظام الفخذ.



وقال القائمون على الدراسة من جامعة فليندرز، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن تناول ثلاثة أكواب فقط من الشاي يوميا ترتبط بحماية الإنسان من كسور العظام بنسبة تصل إلى 30%.

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وتابع الباحثون نحو ألف و200 امرأة مسنة لمدة 10 سنوات، وسألوهن بشكل منتظم عن نظامهن الغذائي لاسيما فيما يتعلق بكميات الشاي التي يستهلكونها، وخلال هذه الفترة، عانت 288 امرأة منهن من كسور فى العظام، بينها 129 حالة كسور في عظم الفخذ.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي كن يتناولن 3 أكواب من الشاي على الأقل يوميا قلت لديهن فرص الإصابة بالكسور بنسبة 30% مقارنة بمن استهلكن كميات أقل أو لم يتناولن الشايب على الإطلاق.

ويعتقد الباحثون أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي تقوى العظام من خلال تسريع بناء خلايا العظام الجديدة وتبطئ في الوقت نفسه تآكل الخلايا الموجودة.