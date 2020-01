علاج خارق لإلتهاب الرئتين يشفيه في 3 ساعات.. تعرف عليه!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

آلاف الأشخاص نجوا من الموت أو من أمراض فيروسية مميتة مثل الالتهاب الرئوي المزدوج وشلل الأطفال ومشاكل صحية أخرى بفضل حقن كميات ضخمة من حمض الأسكوربيك (فيتامين C) مباشرة في الشرايين. اليوم، تسمح التقنية المسماة Liposomal encapsulation technology بامتصاص 6 غرامات من فيتامين C عن طريق الفم وهي تعطي نفس النتائج التي تعطيها كميات ضخمة من 25 إلى 50 غرام من الفيتامين C عن طريق الحقن في الشرايين.

هذا النوع من الفيتامين C المسمى Liposomal يتغلغل بسهولة أكبر في الخلايا من الحقن في الشرايين، وهو متوفر أكثر.

يشرح الدكتور AndrewSaul الطريقة التي استطاع أن يشفي بها الالتهاب الرئوي عنده في خلال 3 ساعات بفضل الفيتامين C. الكميات التي استعملها الدكتور سول من الفيتامين C كانت مبالغاً فيها، لكن التهابه الرئوي شفي في خلال 3 ساعات. اليوم يستطيع الفيتامين C liposomal أن يفيد أكثر بكمية أقل. الالتهاب الرئوي هو ثامن مرض مميت في العالم. جزء كبير من الإحصائيات المتعلقة بالوفيات الناتجة عن الكريب (الانفلونزا) كل سنة، ترتبط بمضاعفات المرض التي تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.