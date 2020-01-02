شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي طريقة تنظيف عيون الغاز والتخلص من إنسدادها؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

إن كل ربة منزل تواجه مشكلة دائمة وهي تنظيف عيون الغاز وانسدادها وعدم القدرة على تنظيفه ولا تعرف ما هي الطرق الصحيحة للتخلص من مشكلة انسداد عيون الغاز، ولا تعرف ايضا ما هي الطريقة الصحيحة لتنظيفه، لذلك إليكم طرق التخلص من مشكلة انسداد عيون الغاز والطريقة الصحيحة لتنظيفه:



1- إن من أهم اسباب انسداد عيون الغاز هو وجود قدر كبير من بقايا الطعام عليها وتسربها إلى داخل العيون نفسها، وبالتالي فعليك ان تنظيف الغاز والفرن من بقايا الطعام عقب الانتهاء من الطهي لأن تركها سوف يصعب عليك عملية التنظيف فيما بعد وسوف يؤدي إلى انسداد عيونه أيضا.

2- الخل الأبيض: هذه الطريقة شائعة ومعروفة، حيث يمكنك استخدام بعض القطرات القليلة من الخل الأبيض ووضعها على العيون المسدودة وتركها لبعض الوقت، وبعد ذلك سوف تجدين ان العيون المسدودة اصبحت تعمل بشكل جيد.

3- إبرة رفيعة: يمكنك ان تقومي بتنظيف عيون الغاز المسدودة عن طريق استخدام ابرة رفيعة أو حتى سلك معدني حيث تزيلين بقايا الطعام المتراكمة اولا ثم تقومين بإدخال هذه الإبرة أو السلك داخل العين ليتم تسليكها وفك انسدادها وبالتالي سوف تعمل هذه العيون بعد ذلك بشكل جيد.

4- الخل والليمون: يمكنك استخدام خليط الخل والليمون أيضا لحل مشكلة انسداد العيون وذلك بإضافة بعض من عصير الليمون وقطع الليمون إلى الخل واضيفي إليهم قليل من الماء، ثم باستخدام فرشاة قومي بوضع هذا الخليط على عيون الغاز المسدودة وفتحات الغاز ليتم تسليكها.

طرق تنظيف عيون الغاز بشكل صحيح لتجنب انسدادها:

- يمكنك أن تقومي باستخدام بعض من الكلور المضاف إليه الملح وتقومي بنقع عيون الغاز بهم لمدة ربع ساعة، ثم تقومي بعد ذلك باستخدام الاسفنجه أو السلك لتنظيف العيون من اي شيء عالق بهما.

- إذا كان يوجد علامات وبقع سوداء كثيرة على عيون الغاز فيمكنك التخلص منهم بسهولة أيضا، حيث يمكنك ان تقومي باستخدام صودا الخبز لهذا الأمر، فقومي بوضع القليل من صودا الخبز على عيون الغاز ثم قومي بإضافة الماء إليهم، ويفضل ان يكون الماء مغلي وساخن جدا واتركيه لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم قومي باستخدام الاسفنجة ايضا للتخلص من اي بقايا عالقة على العيون، وسوف تحصلين على عيون نظيفة جدا ولامعة كما لو كانت جديدة.

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- يمكنك استخدام طريقة الماء المغلي لتنظيف عيون الغاز ايضا، فقومي بنقع عيون الغاز في الماء المغلي لمدة نصف ساعة ثم قومي بتغيير الماء واستبداله بماء ساخن نظيف كل عشرة دقائق وسوف تحصلين على عيون لامعة ونظيفة.

- يمكن ايضا ان يتم استخدام خليط الخل والليمون وإضافتهم إلى الماء المغلي ونقع عيون الغاز المراد تنظيفها بهم لمدة ربع أو ثلث ساعة وفرك عيون الغاز جيدا بالاسفنجة او السلك حتى تعود نظيفة ولامعة مرة أخرى.

- بعد ان تقومى بتنظيف عيون الغاز بأي طريقة، يجب ان تقومي بغسلها بالماء ثم تجفيفها تماما وجيدا حتى لا تتعرض إلى الصدأ نتيجة وضعها بالماء.

طريقة تنظيف الغاز الذي يعمل بالكهرباء:

1- سوف تحتاجين إلى الصابون وصودا الخبز والماء

2- انتظري حتى تصبح عيون الغاز باردة تماما وقومي برفعها.

3- باستخدام قماشة مبللة بالماء والصابون قومي بدعك عيون الغاز جيدا وتجنبي ان يتعرض مكان الاتصال بالكهرباء إلى الماء.

4- إذا لم يكف الماء والصابون فقط في التنظيف فقومي بعمل عجينة من صودا الخبز والماء ثم قومي بوضع هذه العجينة على اجزاء عيون الغاز المراد تنظيفها واتركيها لمدة عشرين دقيقة ثم قومي بفركها.

5- قومي بإزالة العجينة من على عيون الغاز بالماء ثم تجفيف العيون تماما قبل ان تقومي باستخدامها مرة أخرى.