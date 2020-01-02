كيف تعالج مرض السكر للأبد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

داء السكري من الأمراض المنتشرة في كل بقاع الأرض، فهو ليس مرض نادر أو مرض صعب تواجده، إنما هو موجود إما بالوراثة أو بعوامل خارجية أخرى.



وينتج مرض السكري بناءً على عدم توازن هرمون الأنسولين في ضخ نسبة السكر في الدم، ويعمل على ارتفاع نسبة سكر الجلوكوز في الدم، مما يقلل من طاقة الإنسان.

ما هي أعراض مرض السكري؟!

- شعور الشخص بالإرهاق والتعب المستمر.

- شعور الشخص بخسارة وزنه، والظمأ.

- شعور الشخص باختلال في الرؤية.

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- شعور الشخص بالحاجة المستمرة للتبول.

- وليس بالضرورة أن يظهر أعراض على المصاب، وإنما ما يكشف عن الإصابة بالمرض اختبارات الدم المخصصة لمرض السكري.

كيف نعالج هذا المرض؟!

تختلف معالجة السكري من مريض إلى آخر، ويتخذ الطبيب القرارات المناسبة حول المعالجة الأفضل لكل مريض على حدة.

ومرضى السكري المصابون بالنمط الأول لا ينتجون الإنسولين، لذا ينبغي عليهم إدخال بعض التعديلات على النظام الغذائي الذي يتبعونه، كما ينبغي عليهم المعالجة بالأنسولين، وقد يتوجب عليهم أخذ عدة حقن من الإنسولين في اليوم.

وقد لا يحتاج المرضى المصابون بالنمط الثاني من السكري إلى الإنسولين، إذ يتم ضبط السكري لديهم باتباع النظام الغذائي وممارسة الرياضة، وقد توصف لهم بعض الأدوية أحياناً، وقد يحتاجون في بعض الحالات إلى الإنسولين.

ويعتمد نجاح المعالجة للسكري على المصاب بالسكري نفسه إلى حد بعيد، فحين يتعلم المصاب بالسكري كيفية ضبط مستوى السكر ويطبق ذلك بالفعل، فإنه سوف يتمتع بحياة صحية أكثر.