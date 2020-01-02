شرطة أبوظبي تحذر من الاتصالات الهاتفية المشبوهة والصفات الوهمية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة، والتي تستهدف الاستيلاء على مبالغ مالية بالاحتيال والنصب على الضحايا بدعوى تنظيم وإقامة مهرجانات تحت مظلة أسماء وهمية لجهات في القطاعين العام والخاص.
وحثت الجمهور على ضرورة عدم الانقياد وراء مثل هذه المكالمات والرسائل المشبوهة والتأكّد من مصدرها لتجنب التعرض للاحتيال والمبادرة بالتحقق من مدى صحتها والإبلاغ عن أي مكالمات هاتفية ورسائل نصية تثير الشكوك.
واعتبرت شرطة أبوظبي وعي المجتمع خط الدفاع الأول في التصدّي لمثل هذه السلوكيات السلبية وذلك من خلال إبلاغ الجهات المعنية وتتبع تلك الجرائم الهاتفية والإلكترونية بشكل مبكر، داعية إلى ضرورة عدم التهاون في عملية الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، وإن لم يقع الشخص ضحيتها، وذلك بالإبلاغ رسمياً عن الحادثة، أو بالاتصال على خدمة أمان على الرقم 8002626.
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