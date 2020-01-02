زخة من شهب «الرباعيات» تتوقع رؤيتها في السماء ليلة السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع مركز الفلك الدولي أن تشهد السماء ليلة الجمعة /السبت زخة من الشهب تسمى «الرباعيات»، وستكون ذروة الزخة صباح يوم السبت في الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع رؤية 120 شهاباً في الساعة وقت الذروة عند الرصد من مكان مثالي ومظلم تماماً، أما في حالة الرصد من الأماكن المضيئة داخل المدن والرصد في وقت بعيد عن ذروة الزخة فقد لا يرى الراصد أكثر من عشرة شهب في الساعة في أفضل الأحوال.

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، عضو منظمة الشهب الدولية إن المناطق الأفضل هذه السنة لرؤية شهب «الرباعيات» غرب أوروبا وأمريكا، أما في منطقتنا العربية فعلى المهتمين بمشاهدة الشهب مراقبة السماء بعد منتصف ليلة الجمعة /السبت، وسيلاحظ الراصد ازدياد عدد الشهب بالاقتراب من الفجر، وقبيل شروق الشمس في منطقتنا.