هل سمعت بلقب مصور الطبيعة لعام 2019 من قبل؟ لا عجب في ان هذا اللقب لم يمر عليك من قبل ما دامت الطبیعة لا تتوقف عن بث عجائبها للبشر، مسابقة NPOTY وهي اختصار لـ Nature photographer of the year او مصور الطبیعة للعام هي مسابقة تقام بشكل سنوي، ومنذ عام 2016 تستقطب هذه المسابقة عدد كبیرمن محترفي التصویر وعشاق الطبیعة من مختلف أنحاء العالم وهي الصفتات الغالبة على المشاركین والذین یقدمون صورا مذهلة للطبیعة والحیاة البریة تبدو كما لو أنها من عالم الخیال.

التأمل في الصور المشاركة بمسابقة مصور الطبيعة لعام 2019 يفتح آفاقا كانت مغلقة

في العقل البشري وتعمل على لفت انتباههم للسعادة التي فاتتهم وا لحیاة كانت ستكون

أجمل بكثیر لو أعاروا الانتباه لهذا الكم من الجمال ورسائل الطبیعة الخفیة، طبعا مع عدم

اهمال الجانب الحسي والفني للمصور والذي تمكن من سماع صوت الطبیعة والاستجابة

لندائها وأخذ هذه اللقطات المذهلة من زاوية رائعة وبتوقیت مناسب . شاهد ايضاً | الفائزين في مسابقة Travel Photo Contest من ناشيونال جيوغرافيك

أتمت مسابقة مصور الطبيعة في في هذا العام أربعة أعوام، وعن آلیة عملها فانها تختار

أحدى عشر فائزا كل عام في فئات مختلفة للطبیعة والحیاة البریة مثل المناظر الطبیعیة

والطیور والنباتات والفطریات.

كما أن هناك من یفوز باللقب العام وهو مصور الطبيعة لعام 2019 ، كان الجمیع في انتظار

الاعلان عن تلك الصورة التي استحقت هذا الانتقاء و التفرد وعن صاحبها الذي سیحمل اللقب

في مهرجان اعلان الفائزین والذي یقام في هولندا برعایة منظمة Nature talk.

كان لقب مصور الطبيعة لعام 2019 من نصیب المصور المجري Csaba Daróczi ​

عن صورته التي التقطها لأرنبین یقفزان في الهواء والتي اختیرت من بین أكثر من 14 الف

صورة لمصورین من ثلاث وسبعین دولة مختلفة من أنحاء العالم.

© alqiyady الصور الفائزة بجائزة مصور الطبيعة لعام 2019

تظهر الصورة اثنین من الأرانب البیضاء یقفزان ملتفین حول بعضهما في قتال بینهما

من أجل الطعام، ووفقا للجنة التحكیم فقد تم اختیار هذه الصورة لأنها كانت مزیجا مذهلا

من روح الصورة والتوقیت الدقیق والاضاءة الجمیلة و الوضوح و التكوین وحدة الموقف.

قال كیث ولسون رئیس لجنة التحكیم : “هذه الصورة هي الدلیل على أنه لا يجب أن یكون

لدیك شيء نادر او غیر عادي أمام كامیرتك لتكون قادرا على التقاط صورة طبیعیة رائعة،

اذا كنت تمتلك الرؤیة والعقل الابداعي یمكنك التقاط صور رائعة في اي مكان”. * الصور الفائزة في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2019

اذا كنت من عشاق الطبیعة فلماذا لا تذهب بكاميرتك لإلتقاط صورة بجوار منزلك،

ثم قم بالاشتراك بالمسابقة لعلك تفوز بلقب العام القادم، فقد بدأ استقبال الصور

للعام القادم وهناك جوائز نقدیة بانتظار الفائزین ومعدات تصویر ممیزة، كما أنك

بدخولك في المسابقة ستساهم في دعم مشاریع الحفاظ على البیئة. © القيادي الصور الفائزة بجائزة مصور الطبيعة لعام 2019

