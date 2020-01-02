مصر تستغرب شكر حكومة الوفاق دولاً عربية دون أخرى إثر اجتماع ليبيا‎

القاهرة/الخليج 365

أعربت مصر عن استغرابها من تخصيص حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، شكرها لدول عربية دون أخرى إثر اجتماع ليبيا الطارئ الذي استضافته الجامعة العربية بالقاهرة، الثلاثاء.‎



وتساءل المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ عبر حسابه الموثق بتويتر، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، "أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟".

وأضاف: "الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها".

ولم يسم المتحدث باسم الخارجية المصرية الدول التي تجاهلت حكومة الوفاق تقديم الشكر لها.

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ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من خارجية حكومة الوفاق ‎

غير أن وزارة خارجية حكومة الوفاق، قالت، في وقت سابق الأربعاء، في تدوينة لها "وزير الخارجية محمد سيالة يعرب عن تقديره لدولتي قطر و السودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية".

ولم يقدم المصدر الليبي تفاصيل أكثر عن ذلك الدعم، ومن المعروف أن دول المغرب العربي تضم بجانب ليبيا: تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وانتهى الاجتماع الطارئ الذي انعقد على مستوى المندوبين، إلى "التأكيد مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية"، ورفض ما وصفه بـ"التدخل الخارجي أيا كان نوعه".

وينازع خليفة حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ويشن منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.