وظائف شاغرة بجامعة حفر الباطن

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت جامعة حفر الباطن، عن طرح وظائف إدارية وهندسية للرجال فقط من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة العاشرة.
وأشارت الجامعة، عبر حسابها بتويتر، إلى أن التقديم للوظائف متاح للموظفين الحكوميين وغير الحكوميين، من المواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة.
وأوضحت أن التقديم على الوظائف الشاغرة يبدأ يوم الأحد القادم الموافق 10 جمادى الأولى 1441هـ، من خلال الرابط التاليولمعرفة مزيد عن الوظائف الشاغرة بجامعة حفر الباطن من خلال الرابط التالي
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