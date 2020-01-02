الشؤون الإسلامية تطرح مبادرة لتعيين 25 ألف إمام ومؤذن

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة ‏والإرشاد، محمد الغامدي، أن الوزارة طرحت مبادرة لتعيين ‏‏25 ألف وظيفة للأئمة والمؤذنين كمرحلة أولى.‏

وبيّن الغامدي وفقًا لـ”مكة”، أن التعيين سيكون بنظام العقود ‏الجديد كمتفرغين في المساجد، إذ اشترطت الوزارة التفرغ التام ‏وعدم عمل المتقدمين في أي وظيفة حكومية أو مدنية‎.

وأشار إلى أن الرواتب ستحدد طبقًا للمؤهل، فحامل المؤهل ‏الجامعي يصرف له راتب 6 آلاف ريال، والثانوية العامة ‏‏4500 ريال، ويحتسب له خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية‎.

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وأوضح أنه بخصوص الأئمة والخطباء والمؤذنين القائمين في ‏مساجدهم، ويشغلون وظائف أخرى أنهم مستمرون في وظائفهم على ‏النظام الحالي.‏