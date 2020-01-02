الشؤون الإسلامية تطرح مبادرة لتعيين 25 ألف إمام ومؤذن

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، محمد الغامدي، أن الوزارة طرحت مبادرة لتعيين 25 ألف وظيفة للأئمة والمؤذنين كمرحلة أولى.
وبيّن الغامدي وفقًا لـ”مكة”، أن التعيين سيكون بنظام العقود الجديد كمتفرغين في المساجد، إذ اشترطت الوزارة التفرغ التام وعدم عمل المتقدمين في أي وظيفة حكومية أو مدنية.
وأشار إلى أن الرواتب ستحدد طبقًا للمؤهل، فحامل المؤهل الجامعي يصرف له راتب 6 آلاف ريال، والثانوية العامة 4500 ريال، ويحتسب له خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أنه بخصوص الأئمة والخطباء والمؤذنين القائمين في مساجدهم، ويشغلون وظائف أخرى أنهم مستمرون في وظائفهم على النظام الحالي.
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